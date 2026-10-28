IEK GROUP представила визуальный каталог комплексных решений

IEK GROUP представляет новый инструмент для оптимизации работы над проектами. Это специальный раздел Решения на сайте iek.ru. В нём представлены системы, составленные из продукции IEK, для применения на объектах любого масштаба и сложности в разных отраслях промышленности.

Они показаны на интерактивной карте: на схемах зданий размещены точки с подробными описаниями. Каждую можно открыть и детально рассмотреть, какая продукция и сервисы применяются в той или иной части строения. Это электро- и светотехника, оборудование для автоматизации, системы распределения и передачи энергии, альбомы типовых решений, конфигураторы, библиотеки. Здесь же находятся их описание, ссылки на каталог и информация об уже реализованных проектах.

Сегодня раздел содержит 24 решения для двух типов отраслевых объектов ― жилых комплексов бизнес-класса и школ. Всего планируется сформировать более 200 решений для более чем 60 типов объектов из 16 отраслей.

Появление нового раздела — это очередной шаг в реализации стратегии компании по продвижению отраслевых решений.

«Мы совершенствуем не только производственные компетенции, но и сопутствующие: проектирование, логистику, консультирование, цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие с нами и ускоряют работу над проектами. Раздел «Решения» демонстрирует наши возможности и показывает, как они объединяются в единую экосистему, подтверждая способность компании выполнять сложные инженерные задачи», — отмечает Артем Маймор, заместитель генерального директора IEK GROUP по коммерческим вопросам и развитию бизнеса.

В IEK GROUP исходят из того, что недостаточно просто предоставить клиенту набор оборудования. На каждом объекте ― в жилом комплексе, школе, на складе или производстве, ― работает множество инженерных систем, которые распределяют электроэнергию, обеспечивают освещение, тепло, молниезащиту, водоснабжение. Кроме того, каждый отраслевой объект состоит из специфических помещений: входная группа, кабинеты, коридоры, фасады, щитовые, паркинги. Для каждой локации нужны свои электротехнические устройства.

Чтобы создать работающую и надежную систему, ускорить процесс реализации проекта, важно обеспечить его комплексом услуг.

IEK GROUP разрабатывает для каждой системы и локации свой набор продуктов и услуг. Комплексные решения состоят из оборудования («железа»), программного обеспечения («софт»), образцов проектной документации, альбомов типовых решений, цифровых инструментов проектирования, консультаций и услуг инженеров.

Например, решение для центра обработки данных одного из крупнейших российских предприятий машиностроительной отрасли включало НКУ FORMAT PRO, систему автоматического ввода резерва на аппаратной базе ONI, шинопровод LINEBAR и платформу MasterSCADA 4D. Для стадиона «Торпедо» специалисты IEK GROUP создали нетиповой проект кабеленесущих систем и систему освещения, а также выполнили часть задач проектной организации.

В разработке отраслевых решений принимают участие специалисты разных подразделений компании и партнёров, что помогает учесть все нюансы ― от технических требований до коммерческих особенностей разных отраслей. Благодаря широкому ассортименту продукции и услуг IEK GROUP способна закрыть значительную часть потребностей любого объекта.