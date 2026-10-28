IEK представила калькулятор для расчёта молниезащиты и заземления

IEK GROUP представила Excel-калькулятор для проектирования систем молниезащиты и заземления. Инструмент позволяет подобрать необходимые материалы и оборудование, определить их количество и сформировать спецификацию с ориентировочной оценкой стоимости комплектации объекта.

Для работы с калькулятором необходимо указать габариты здания, количество токоотводов и материал компонентов системы. Предусмотрены варианты для плоских и двускатных крыш, а также определение зоны защиты молниеприёмной мачты.

При проектировании заземления учитываются тип грунта, его удельное электрическое сопротивление и климатическая зона. На основании введённых параметров автоматически формируется перечень необходимых материалов и компонентов для подготовки предварительной сметы.