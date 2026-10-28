Индийская Tata Power запустила пилотный проект плавучей мембранной СЭС в штате Махараштра

Индийская энергокомпания Tata Power заключила партнерское соглашение с норвежским разработчиком в сфере возобновляемой энергетики Ocean Sun по проекту строительства плавучей фотоэлектрической СЭС пиковой мощностью 300 кВт в штате Махараштра на водохранилище Мулши, принадлежащем Tata Power.

При строительстве будет использована запатентованная Ocean Sun технология плавучих мембранных СЭС: в отличие от традиционных, где для установки обычно используются соединенные между собой понтонные конструкции, предполагается размещение фотоэлектрических модулей на тонкой гидроэластичной мембране, плавающей непосредственно на поверхности воды. Такая облегченная конструкция упрощает транспортировку и монтаж компонентов СЭС и снижает требования к несущим элементам. Кроме того, близкое расположение модулей к поверхности воды обеспечивает их эффективное охлаждение, что способствует повышению выработки. Пилотная СЭС позволит Tata Power оценить технологию Ocean Sun по ряду ключевых параметров, включая объем выработки электроэнергии с занимаемой площади, КИУМ, технологию и сроки монтажа оборудования, надежность, требования к эксплуатации и техническому обслуживанию, капитальные затраты, экономическую конкурентоспособность и масштабируемость, а также получить практический опыт для возможного дальнейшего внедрения таких СЭС.

Индия обладает значительным потенциалом для развития плавучей солнечной энергетики. Потенциальная суммарная мощность плавучих мембранных СЭС, для строительства которых имеются подходящие акватории, превышает 102 ГВт.

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