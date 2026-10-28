Кабельному заводу «АЛЮР» присвоен знак качества НОСТРОЙ

ООО «Кабельный завод «АЛЮР» официально включено в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных ресурсов (НРДП). Присвоение знака качества крупнейшего в России объединения саморегулируемых организаций в строительной отрасли (НОСТРОЙ) подтверждает полное соответствие производственных мощностей предприятия, качества его продукции и деловой репутации требованиям отраслевого аудита.

Национальный реестр (НРДП) формируется НОСТРОЙ при поддержке Минстроя и Минпромторга России. Главная задача проекта — системное противодействие распространению фальсификата и некачественной продукции на отечественном строительном рынке. Присутствие предприятия в этом перечне базируется на принципах добровольности и бесплатности, однако требует обязательного прохождения лабораторных испытаний продукции и жесткой верификации заявленных параметров. Для заказчиков, девелоперов и проектировщиков знак качества НОСТРОЙ служит надежным ориентиром при выборе кабельно-проводниковой продукции. Подробные сведения об ООО «Кабельный завод «АЛЮР», включая географию производства, актуальную номенклатуру и идентификационные признаки изделий, теперь доступны в единой отраслевой информационной системе.

Регистрация в НРДП стала логичным продолжением долгосрочной стратегии предприятия по совершенствованию внутренних систем контроля качества и укреплению прозрачного диалога с профессиональным строительным комплексом России.