НПЦ МГД разработал технологию производства прочной и пластичной алюминиевой проволоки

Научно-производственный центр магнитной гидродинамики (НПЦ МГД) представил губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову разработки для алюминиевой промышленности. Одним из ключевых проектов стала технология электромагнитного литья заготовок для производства проволоки, применяемой в бортовых кабельных системах самолётов, ракет, спутников и судов, сообщило Правительство Красноярского края.

При ранее применявшейся гранульной технологии расплавленный алюминий разделяли на капли и резко охлаждали в воде. Застывший металл прессовали, после чего перерабатывали в проволоку. Однако образование оксидов алюминия могло приводить к повышенной хрупкости и снижению долговечности продукции.

Специалисты НПЦ МГД разработали непрерывный процесс, при котором расплав алюминия или его сплава удерживается и интенсивно перемешивается в электромагнитном поле. На выходе формируется заготовка с однородной мелкозернистой структурой, подходящая для последующей обработки волочением или сваркой. Технология позволяет получать проволоку, сочетающую прочность и пластичность.

Работы над технологией продолжались более десяти лет. В июле 2026 года сообщалось о запуске усовершенствованной промышленной установки электромагнитного литья. Оборудование предназначено для увеличения объёмов производства и освоения более сложных алюминиевых сплавов. К тому моменту технология уже применялась для выпуска продукции авиационного назначения и была запатентована.

«Первыми проволоку такого качества опробовали наши спасатели на самолёте-амфибии Бе-200 во время тушения лесных пожаров в нашем крае и за его пределами. В бортовой системе заменили медные кабели на алюминиевые, в результате чего самолёт смог взять на борт дополнительный объём воды», — рассказал директор НПЦ магнитной гидродинамики Виктор Тимофеев.

В 2026 году предприятие получило грант в размере 60 млн рублей на трёхлетнюю программу научных исследований и дальнейшее развитие технологии. Финансирование предоставлено российским и краевым научными фондами.

Помимо алюминиевой проволоки, НПЦ МГД производит плавильные печи и миксеры для приготовления сплавов, магнитогидродинамические перемешиватели, трубчатые электронагреватели и изделия из огнеупорных материалов. Около 70% оборудования предприятия произведено в России, часть установок является собственной разработкой центра.

Продукция НПЦ поставляется на Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Богучанский, Иркутский, Братский, Новокузнецкий, Тайшетский и Волгоградский алюминиевые заводы, а также в Беларусь, Казахстан и Армению. На фоне спроса на отечественное металлургическое оборудование предприятие планирует расширять производственные возможности и к 2030 году увеличить годовой объём продаж в четыре раза.