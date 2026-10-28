Российский чип уже есть. Что мешает импортозамещению кабелей для RS-485?

Отечественная электроника, российский кабель, оборудование под местным брендом. Достаточно ли этого, чтобы считать задачу импортозамещения решённой? В случае с промышленным интерфейсом RS-485 за происхождением компонентов скрывается другой вопрос: как убедиться, что линия связи будет работать так, как от неё ждут?

На RusCable.Ru опубликована статья «Импортозамещение кабелей для интерфейса RS-485: нормы, возможности и препятствия». В материале разбирается ситуация в сегменте, от которого зависит работа промышленной автоматики, инженерных систем зданий и инфраструктурных объектов. Здесь скорость передачи данных часто уступает по значимости надёжности связи, а ошибка при выборе кабеля может обернуться сбоями оборудования.

Российские предприятия уже освоили выпуск кабелей для RS-485. Однако отдельного современного отечественного стандарта, который учитывал бы особенности этой продукции и задавал единые требования к её параметрам, не хватает. Кабели выпускаются по техническим условиям, а покупателю приходится разбираться, что именно стоит за обозначением RS-485 и насколько изделие подходит для конкретной задачи.

Чем такой кабель отличается от привычной витой пары? Какие параметры требуют внимания при выборе? И почему развитие отечественного производства зависит не только от возможностей заводов, но и от понятных правил рынка? Читайте в новой статье «Импортозамещение кабелей для интерфейса RS-485: нормы, возможности и препятствия» в подписке RusCable Плюс.