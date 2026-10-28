Россия и Белоруссия утвердили правила объединённого рынка электроэнергии Союзного государства

Министерства энергетики России и Белоруссии заключили соглашение, регламентирующее функционирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Церемония прошла на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума. С российской стороны документ подписал заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак. Общий рынок ЕАЭС планируется к запуску с 2027 года.

По итогам церемонии замминистра отметил, что ни одна, даже самая крупная, энергосистема не может эффективно функционировать изолировано. Взаимодополняемость создает базу для взаимовыгодного сотрудничества, ярким примером которого служит долгосрочных союзнических связей между Россией и Белоруссией.

«Все бюрократические процедуры завершены. Определены операторы, определён порядок. Со следующего года начинаем», - сообщил замглавы российского Минэнерго.

Он также принял участие в дискуссионном столе Электроэнергетического совета СНГ.

По словам замминистра, мировая энергетика переживает структурную трансформацию, обусловленную как глубинными политико-экономическими процессами, так и долгосрочными тенденциями. Развитие искусственного интеллекта, рост объёмов обработки данных и строительство ЦОДов неизбежно увеличивают энергопотребление. В этих условиях особое значение приобретает слаженность действий государств, электроэнергетические комплексы которых тесно взаимосвязаны. ЕЭС России работает синхронно с энергосистемами Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Монголии, Китая и Центральной Азии.

Страны СНГ, подчеркнул Евгений Грабчак, располагают для этого хорошей базой. В электроэнергетике сложились эффективные форматы диалога: действуют Электроэнергетический совет Содружества и Комиссия по оперативно-техническим вопросам, надёжный правовой фундамент сотрудничества заложен Соглашением о параллельной работе энергосистем, отлажены механизмы обмена опытом.

Замминистра также отметил, что ответ на новые вызовы должен быть комплексным и взвешенным. Наращивание мощностей ВИЭ необходимо увязывать с развитием других видов генерации, сетевой инфраструктуры, систем накопления энергии и резервов. Основой сбалансированного роста остаются традиционные источники. Природный газ способен быстро компенсировать спад выработки солнечных и ветровых станций, а атомная и гидроэнергетика дают стабильное низкоуглеродное электричество.

Для решения актуальных задач требуется укреплять координацию между партнёрами по Содружеству. Она включает выработку общих принципов совместной работы, совершенствование регулирования частоты и перетоков, развитие цифровизации и противоаварийного управления, обмен документами перспективного планирования.