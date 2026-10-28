СПЕЦКАБЕЛЬ разработал 500 новых марок кабеля

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о развитии отрасли. Сегодня в городе работают более 20 компаний кабельной индустрии, которые обеспечивают рабочими местами свыше 3,5 тыс. человек, а общий объем их выручки превышает 75 млрд рублей. Новости об этом опубликованы на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы , а также в сообщениях РИА Новости и газеты «Вечерняя Москва» .

Один из известных кабельных заводов столицы — «Спецкабель», где работают и 650 сотрудников. Специалисты предприятия не только выпускают уже известные марки кабельной продукции, но и постоянно создают новые решения с учетом требований заказчиков и особенностей различных отраслей. С начала года здесь разработали порядка 500 новых марок кабеля, 450 разработок уже переведены в режим серийного выпуска.

В ассортименте завода появились новые силовые кабели, в том числе супергибкие, предназначенные для использования в разных промышленных сферах для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии. Еще одним направлением стало производство кабельных решений для систем освещения тоннелей Московского метрополитена. При создании такой продукции инженеры учитывают специфику подземной транспортной инфраструктуры: ограниченное пространство, сложность обслуживания, повышенные требования к безопасности и необходимость длительной бесперебойной работы оборудования, в том числе во время пожара.

В числе разработок «Спецкабеля» представлен также новый радиочастотный фазостабильный кабель, обладающий повышенной гибкостью, силовой и контрольный кабель с ограниченной газопроницаемостью — для взрывоопасных зон, и кабель для цифровых систем видеонаблюдения и радиосвязи в подземных выработках.

Помимо этого, предприятие освоило выпуск кабелей, предназначенных для промышленного интерфейса и компьютерных сетей и получивших одобрение Российского морского регистра судоходства. Это открывает возможности для их применения в судостроении и на объектах морского транспорта.