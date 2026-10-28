Сергей Цивилев: Россия готова предложить Африке решения для развития энергетики

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев принял участие в открытии Третьего Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

Глава Минэнерго пообщался с журналистами и рассказал о ключевых направлениях взаимодействия с африканскими странами в энергетике, подготовке инженерных кадров и продвижении принципов энергетической справедливости.

«Мы знаем, насколько важна сейчас энергетика для стран Африки. Поэтому, учитывая потребность в энергетике стран Африки и растущее африканское население, мы предлагаем несколько взаимосвязанных направлений сотрудничества», - сказал Сергей Цивилев.

Министр отметил, что одним из них станет разработка стратегических и тактических документов, в том числе мастер-планов, которые позволят обеспечить потребности населения в электроэнергии и определить источники ее поставок.

Сергей Цивилев подчеркнул, что важнейшие значение для стран Африки имеет создание инфраструктуры для импорта и транспортировки углеводородов, развитию собственной добычи, атомной и гидроэнергетики, газовой и угольной генерации, возобновляемых источников энергии, а также электрических сетей и систем управления энергоснабжением.

Неотъемлемой частью сотрудничества станет подготовка инженерных кадров. Россия предлагает обучать специалистов из африканских стран на основе принципов русской инженерной школы, ориентированной на решении практических задач. Это позволит укрепить национальные компетенции и обеспечить самостоятельную эксплуатацию энергетических объектов.

Министр сообщил, что развитие энергетической инфраструктуры также будет способствовать кооперации африканских государств. В частности, строительство трансграничных газопроводов и создание логистических центров для углеводородного сырья позволят нескольким странам реализовывать совместные проекты и объединять усилия для достижения общей цели по укреплению энергетической безопасности континента.

«Мы не только развиваем экономику и повышаем уровень образования, но и создаём условия для развития технологического суверенитета африканских стран», – заявил Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго отдельно остановился на вопросах продвижения принципов энергетической справедливости, предполагающих уважение интересов всех государств, отсутствие дискриминации, доступ к технологиям и финансовым инструментам, а также развитие сотрудничества на взаимовыгодных условиях без навязывания решений извне.

Сергей Цивилев напомнил, что эти принципы получили поддержку министров энергетики стран БРИКС и ШОС и АСЕАН.