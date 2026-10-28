Специалисты «ВНИИКП» приняли участие в XV Юридическом форуме для практиков

7 часов назад
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Источник:
ОАО ВНИИКП
Авторы и источники / Правообладателям

22 октября ведущие специалисты ОАО «ВНИИКП» приняли участие в XV Юридическом форуме «Главные правовые события года», который проходил в Государственном Кремлёвском дворце. 

В центре деловой повестки форума оказались наиболее острые и востребованные на практике темы: риски в сделках с недвижимостью, субсидиарная ответственность, новая практика по трудовым спорам, вопросы интеллектуальной собственности, а также применение искусственного интеллекта в юридической работе. Отдельное внимание было уделено прикладным навыкам: на закрытых мастер-классах разбирали техники уверенного выступления, работу с голосом и распознавание манипуляций. 

Участие в форуме позволило  актуализировать подходы к правовому сопровождению проектов, учесть свежую судебную практику и сформировать дополнительные инструменты для минимизации рисков, а также дало возможность нашим специалистам в процессе общения с участниками мероприятия представить экспертную позицию по актуальным правовым вопросам и обменяться опытом с ведущими юристами страны.     

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ВНИИКП
ОАО "ВНИИКП" занимается разработкой кабельных изделий и технологий, лицензированием и стандартизацией. В распоряжении есть центр испытания продукции и материалов, добровольная сертификация. Разработки ВНИИКП всегда соответствовали требованиям времени и создаваемая на их основе продукция востребована в России и на внешнем рынке. Уверены, она будет востребована и в обозримой перспективе. Причина такой уверенности — высокий технический, технологический уровень и инновационный характер деятельности института. Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо все время работать на опережение. Миссия ВНИИКП Наша цель — способствовать прогрессу кабельной промышленности и удовлетворять самые высокие требования потребителей за счет разработки новых востребованных видов изделий.