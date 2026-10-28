Специалисты «ВНИИКП» приняли участие в XV Юридическом форуме для практиков

22 октября ведущие специалисты ОАО «ВНИИКП» приняли участие в XV Юридическом форуме «Главные правовые события года», который проходил в Государственном Кремлёвском дворце.



В центре деловой повестки форума оказались наиболее острые и востребованные на практике темы: риски в сделках с недвижимостью, субсидиарная ответственность, новая практика по трудовым спорам, вопросы интеллектуальной собственности, а также применение искусственного интеллекта в юридической работе. Отдельное внимание было уделено прикладным навыкам: на закрытых мастер-классах разбирали техники уверенного выступления, работу с голосом и распознавание манипуляций.



Участие в форуме позволило актуализировать подходы к правовому сопровождению проектов, учесть свежую судебную практику и сформировать дополнительные инструменты для минимизации рисков, а также дало возможность нашим специалистам в процессе общения с участниками мероприятия представить экспертную позицию по актуальным правовым вопросам и обменяться опытом с ведущими юристами страны.