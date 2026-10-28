В микрорайоне Купавна Балашихи обновили электросети для присоединения новых потребителей

Жители улицы Разина в микрорайоне Купавна Городского округа Балашиха обеспечены надежным электроснабжением. В рамках договора технологического присоединения к сетям компании работники «Мособлэнерго» выполнили комплекс строительно-монтажных работ на воздушной линии электропередачи. Проведенные мероприятия позволили перераспределить нагрузку и обеспечить выдачу 30 кВт дополнительной мощности для подключения новых потребителей.

В конце октября в ходе выполнения технических мероприятий специалисты компании установили восемь железобетонных опор и смонтировали более 200 метров современного самонесущего изолированного провода с повышенными прочностными характеристиками. Воздушная линия пролегает от трансформаторной подстанции № 712. Перед подачей напряжения работники компании выполнили необходимый комплекс пусконаладочных работ.

Перераспределение электрической нагрузки позволило обеспечить подключение новых частных домовладений без риска перепадов напряжения у ранее присоединенных объектов. Использование изолированного провода повышает устойчивость сети к атмосферным воздействиям и гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии в Жилой сектор микрорайона Купавна в период повышенных осенне-зимних нагрузок.