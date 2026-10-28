«Поликом» и «Гавари Компаундс» объединились в единую структуру

Компания «Гавари Компаундс» сообщила о завершении процедуры объединения ООО «Поликом» (ИНН 5031092018) и ООО «Гавари Компаундс» (ИНН 5031112779). Производитель и торговый дом продолжат работу в составе единой структуры.

Как уточнили в компании, все права, обязательства и действующие договорённости с партнёрами сохраняются без изменений. Обязательства по ранее заключённым договорам будут исполняться в установленном порядке.

Объединение направлено на более эффективное использование ресурсов, устранение дублирующих процессов и повышение стабильности работы компании. Оптимизация организационной структуры также позволит упростить взаимодействие производственного и коммерческого подразделений.