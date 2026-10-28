«Росатом» начал поставки ядерного топлива для второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш

«Росатом» выполнил первую поставку ядерного топлива для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 2 АЭС «Руппур» в Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»).

Грузовой авиарейс успешно доставил тепловыделяющие сборки производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК, предприятие Топливного дивизиона «Росатома»). Ранее осенью 2026 года из Сибири в Бангладеш было доставлено свежее ядерное топливо для первой в истории АЭС «Руппур» перегрузки на энергоблоке №1 (она состоится после того, как реактор отработает годичный топливный цикл).

После прибытия на площадку АЭС контейнеры с тепловыделяющими сборками были помещены в специализированное хранилище свежего ядерного топлива. Все изделия проходят обязательный входной контроль, включающий в себя как визуальную, так и инструментальную проверку для подтверждения соответствия требованиям технической документации.

Входной контроль осуществляется совместной комиссией специалистов бангладешского заказчика, генерального подрядчика и завода-изготовителя в строгом соответствии с регламентом ядерной и радиационной безопасности.

В 2026 году Инжиниринговый дивизион «Росатома» выполнил загрузку ядерного топлива производства ПАО «НЗХК» в активную зону реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке №1. В октябре 2026 года реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. После этого инженеры будут постепенно повышать уровень мощности реакторной установки до номинального. Эти работы предшествуют энергетическому пуску и опытно-промышленной эксплуатации энергоблока.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200. Флагманские реакторы «Росатома» ВВЭР-1200 уже доказали свою эффективность и надежность при эксплуатации референтных энергоблоков. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Сейчас эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе таких реакторов — четыре в России и два в Республике Беларусь. Активное строительство АЭС по российской технологии идет в Египте, Венгрии, Турции и Китае. На площадке в Республике Казахстан идут изыскательские работы для строительства двух блоков на базе ВВЭР-1200.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющую компанию АО «Атомстройэкспорт», Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион проектирует и сооружает АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах; оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M); развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.