«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 1,3 тыс. домов в ТиНАО

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Новая Москва» провели комплекс плановых работ на линиях электропередачи (ЛЭП) 6 и 10 кВ. Энергетики заменили устаревшее оборудование, а также смонтировали на ЛЭП новые спиральные вязки.

Спиральные вязки — это специальные устройства из алюминиевого сплава или оцинкованной стали, которые накладываются на провод в месте его крепления к изолятору. Их задача — обеспечить надежную фиксацию провода, предотвращая его смещение, падение и повреждение при ветровых нагрузках, гололеде и перепадах температур. Именно эта арматура принимает на себя механическое напряжение в точке крепления и продлевает срок службы как провода, так и изолятора.

Монтаж спиральной арматуры выполняется с опоры или телескопической вышки с равномерным шагом навивки вдоль провода — это требует от специалиста аккуратности и строгого соблюдения технологии;

Спиральные зажимы изготовлены из коррозионностойкого материала и рассчитаны на длительный срок эксплуатации в любых погодных условиях;

Каждая навивка закрепляется с контролем плотности прилегания, что гарантирует надежное соединение.

Благодаря четкой и слаженной работе бригад Вороновского, Троицкого и Московского районов электрических сетей повышена надежность электроснабжения более 1 300 домовладений, а также объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.