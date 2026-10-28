«Россети» принимают участие в Экономическом и гуманитарном форуме в рамках саммита «Россия – Африка»

«Россети» подготовили сетевую инфраструктуру для надежного электроснабжения Экономического и гуманитарного форума, который включен в программу третьего саммита «Россия – Африка». Мероприятие проходит в Москве. Подтверждено присутствие делегаций 48 африканских стран, 22 из них будут представлены на уровне глав государств.

Компания является стратегическим партнером форума. Представители Группы «Россети» также принимают участие в ключевых мероприятиях деловой программы.

Накануне реализован комплекс мер по обеспечению надежного электроснабжения центральной площадки саммита в Гостином дворе, Центра аккредитации в здании Музея Отечественной войны 1812 года, а также инфраструктурных объектов, задействованных в проведении мероприятия. Подготовку энергетической инфраструктуры обеспечил штаб под руководством главного энергетика форума, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети» Евгения Ляпунова.

Выполнены дополнительные инженерные осмотры электроустановок, испытания электросетей, проведены тренировки персонала. С 26 октября в Гостином дворе функционирует Ситуационно‑аналитический центр, который осуществляет мониторинг оперативной обстановки. В обеспечении надежного электроснабжения площадок саммита задействованы 76 бригад «Россети Московский регион» и филиала ПАО «Россети» – Московское ПМЭС: более 300 специалистов, 126 единиц спецтехники.