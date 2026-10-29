23 станции метро планируется ввести в Москве за три года

Три линии метро придут в разные районы столицы, еще две станции – «Гольяново» и «Южный порт» – откроются на действующих ветках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2027-2029 годах продолжим формировать надежный, безопасный и эффективный городской транспорт с высоким уровнем сервиса. Для этого запланировали в бюджете города 4 трлн рублей. В течение трех лет должны ввести 23 станции, больше 50 км линий и 3 электродепо Московского метрополитена. К 2029 году протяженность линий метро вырастет в два раза по сравнению с 2011-м», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Он напомнил, что сейчас строятся сразу три ветки метро – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

«Параллельно возводим новые станции на действующих радиусах. В 2027 году запустим пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии – от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской», – рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что поэтапно будет вводиться Бирюлевский радиус – метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное:

в 2028 году закончатся работы на участке от станции «ЗИЛ» до «Курьяново»;

в 2029-м будет завершен участок от «Курьяново» до «Бирюлево».

«Продолжим строительство южного участка Троицкой линии с 6 станциями. Он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Должны завершить его в 2029 году. Откроем станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии и "Южный порт" Люблинско-Дмитровской ветки», – также пояснил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что все новые станции метро будут комфортно интегрированы в существующую транспортную инфраструктуру – создадут удобные пешеходные подходы и приблизят остановки наземного транспорта, чтобы повысить их доступность для жителей ближайших территорий.

«Будем проводить подготовительные и проектные работы по расширению сети метро в ТиНАО, продлению действующих радиусов в близлежащие города Московской области и ряду других проектов, входящих в стратегию развития Московского метрополитена до 2035 года», – добавил Сергей Собянин.

По его словам, продолжится модернизация Центрального транспортного узла – поездки на железнодорожном транспорте станут комфортнее и доступнее для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.

«Также Москва принимает самое активное участие в создании ВСМ Москва – Санкт-Петербург – первой линии нового транспорта, который в последующем охватит и другие регионы страны», – заключил Сергей Собянин.

Как уточняется на портале mos.ru, с 2011 года в столице построили и реконструировали более 270 километров линий, 130 станций, 14 электродепо метро и Московского центрального кольца. На протяжении последних лет город уверенно занимает первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса.

В этом году темпы строительства метро в столице достигли пятилетнего максимума. Так, в сентябре для пассажиров открылся первый участок Рублево-Архангельской линии – новой, 17-й ветки столичного метро – с пятью станциями: от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Он улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей прилегающих районов.