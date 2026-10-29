Андрей Катаев: Новый инвестиционный цикл в электроэнергетике требует укрепления международного научно-технического сотрудничества

Член Правления, директор по энергетическим рынкам Системного оператора Андрей Катаев принял участие в дискуссионном столе «Формула энергетической самостоятельности: экономика, интеграция, развитие», прошедшего в Минске в рамках ХХХ Белорусского энергетического и экологического форума.

Дискуссия объединила руководителей энергетических ведомств как из государств, энергосистемы которых работают параллельно в составе энергообъединения ЕЭС/ОЭС, так и из других стран Азии. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Беларуси, министры энергетики Беларуси, Кыргызстана и Ирана, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана, министр электроэнергетики и энергетики Мьянмы, директор Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров Узбекистана, первый заместитель министра электроэнергетики Ирака и посол ОАЭ в Беларуси.

В докладе о роли международного научно-технического взаимодействия в укреплении энергетической самостоятельности Андрей Катаев поделился опытом участия Системного оператора в международных отраслевых объединениях, служащих площадками для профессионального обмена опытом и совместного поиска ответов на вызовы развития электроэнергетики.

«Системный оператор на протяжении многих лет является активным участником международных объединений, ведущих практические исследования по наиболее актуальным направлениям развития современных энергосистем. Сегодня мы видим, что развитые страны решают в целом очень похожие задачи. Это и необходимость запуска нового инвестиционного цикла для развития энергетической инфраструктуры. Это и поддержание надежности в условиях роста доли ВИЭ. Это и задача поиска оптимальных решений по использованию новых технологий, таких как системы накопления энергии. Одна из задач – изменение структуры потребления с появлением новых видов потребителей, например, частного электротранспорта и энергоемких вычислений. Научно-техническое сотрудничество и обмен опытом помогают энергетикам видеть как положительные, так и негативные эффекты уже реализованных проектов и формировать оптимальные решения по развитию энергосистем своих стран», – подчеркнул Андрей Катаев.

Он отметил важность сотрудничества как в рамках общемировых профессиональных сообществ, таких как Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ так и на уровне объединений, обеспечивающих непосредственное технологическое взаимодействие энергетиков параллельно работающих энергосистем, таких как Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ (КОТК) и Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).