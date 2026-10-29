Marinus Link получил первую в Австралии лицензию на передачу электроэнергии и строительство соответствующей инфраструктуры

Проект HVDC-соединения Marinus Link 1,5 ГВт между австралийскими штатами Виктория и Тасмания получил от отраслевого министерства лицензию на передачу электроэнергии и строительство необходимой инфраструктуры (Transmission and Infrastructure Licence, TIL), которая является последним требуемым федеральным разрешением для начала полномасштабного строительства.

Подводно-подземное соединение ±320 кВ общей протяженностью 345 км между материковой Австралией и островом по своей пропускной способности в три раза превысит действующее соединение Basslink. На обоих концах Marinus Link будут построены ППС и дополнительно трансформаторная ПС в штате Виктория. Выданная проекту TIL охватывает строительство наземной инфраструктуры и прокладку КЛ, их эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и последующий вывод из эксплуатации подводных силовых и волоконно-оптических кабелей. Срок действия лицензии – до 2090 г. Кроме того, лицензия активирует механизмы защиты, включая создание охранных зон, в которых запрещены постановка судов на якорь и все виды коммерческой деятельности, которые могут привести к повреждению подводных кабелей.

Подготовительные работы по проекту начались ранее в этом году; ожидается, что в ближайшие месяцы строительная активность значительно возрастет. Marinus Link планируется вводить в эксплуатацию двумя очередями пропускной способностью 750 МВт каждая. Строительство первой очереди должно завершиться к 2030 г.

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