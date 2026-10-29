На Соликамском магниевом заводе расширят выпуск редкоземельных металлов

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы на площадке ОАО «Соликамский магниевый завод». Комплекс будет построен в рамках федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» нацпроекта «Новые материалы и химия».

Соликамский магниевый завод в 1936 году стал первой в стране площадкой по производству магния, а в 1971 году - соединений редкоземельных элементов (лантаноидов). Сегодня предприятие входит в Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом», а новый комплекс позволит расширить выпуск редкоземельных металлов путем выделения отдельных (индивидуальных) элементов из лопаритовых руд. Реализация проекта позволит полностью замкнуть отечественную технологическую цепочку производства редкоземельных металлов - от добычи сырья до продукции высоких переделов.

Новое производство будет перерабатывать лопаритовый концентрат, поступающий с Ловозерского ГОКа - предприятия госкорпорации «Росатом» в Мурманской области.

«Проектная мощность нового производства - порядка 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год, включая редкоземельные металлы так называемой «магнитной группы» - неодим и празеодим. Увеличение их выпуска обеспечит России импортонезависимость в этом сырьевом сегменте, а также технологический суверенитет в тех сферах, где больше всего востребованы высококачественные магниты - от электроники и ускорительной техники до ветроэнергетики и электродвигателей различного назначения», - рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Руслан Цивенко.

Строительство пройдет на территории СМЗ в городе Соликамске Пермского края. На площадке комплекса возведут:

главный корпус,

административно-бытовой блок с лабораторией,

склады с подъездными путями,

инженерную инфраструктуру и коммуникации.

Проектные решения предполагают высокий уровень автоматизации производства, а также экологическую безопасность объекта.

Застройщик – ОАО «Соликамский магниевый завод».

Генеральный проектировщик – АО «Группа Компаний «Русредмет»».