Павел Сорокин: энергетическое партнерство с Африкой нужно выстраивать на 15–20 лет вперед

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в рамках форума «Россия — Африка» принял участие в сессии «Энергетический диалог Россия — Африка: российские технологические решения для континента».

В дискуссии участвовали Министр развития энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Оппортюн Эдвиж Пунингинза, Министр экономики и финансов Республики Мали Алуссени Сану, Генеральный секретарь Форума стран — экспортёров газа Филип Мшелбила, а также заместители председателей правлений ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» Виталий Маркелов и Сергей Соловьев. К обсуждению присоединились представители «Росатома», «РусГидро», «Силовых машин» и «Юнигрин Энерджи».

Павел Сорокин отметил, что Африка - один из самых динамично развивающихся континентов, который сегодня выстраивает собственное будущее и открывает перед партнерами широкие перспективы. Ключевую роль в этом процессе играет энергетика. «Она служит связующим звеном для всех сфер экономики: без нее невозможно ни расти, ни жить. При этом энергия остается одним из самых дефицитных ресурсов», - подчеркнул первый замминистра.

Раскрыть эти перспективы поможет предметный разговор о совместных планах. «Практическим результатом форума должна стать платформа для обсуждения сложных долгосрочных проектов. Нельзя думать только о сегодняшнем дне: необходимо смотреть на 15–20 лет вперед с учетом роста населения, ВВП и благосостояния граждан», - призвал он.

Такой горизонт планирования предполагает сбалансированный подход. Первый замглавы Минэнерго указал на целесообразность развития традиционной энергетики там, где она наиболее доступна и эффективна. При этом параллельно стоит использовать ВИЭ и системы накопления энергии, которые помогут обеспечить электричеством изолированные районы и сформировать оптимальный энергобаланс региона. Немало возможностей открывается и в смежных областях: модернизации электросетей, внедрении систем управления, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов.

Многоплановый характер сотрудничества России и Африки позволит выйти партнерству на качественно новый уровень. «Это большой потенциал не только для взаимной торговли и совместных инженерных проектов, но и для локализации в Африке российской продукции, экспертизы и ноу-хау», - отметил Павел Сорокин.

В этой связи он также подчеркнул, что критически важно правильно определить критерии успеха такой кооперации. Целевые показатели, пояснил первый замминистра, неправильно задавать извне: ориентиры должны вырабатываться вместе с африканскими странами, с учетом особенностей каждой части континента — Северной, Восточной, Западной и Южной Африки. Наиболее наглядно эффективность партнерства отражает товарооборот: он поддается точному измерению и начинает расти, как только появляется совместная деятельность.