РУСАЛ и GIADEC договорились о совместной реализации боксито-глинозёмных проектов в Гане

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Корпорация интегрированного развития алюминиевой отрасли Ганы (Ghana Integrated Aluminium Development Corporation, GIADEC) договорились о добыче в Гане до 5 млн тонн бокситов в год и строительстве глинозёмного завода мощностью 1,2 млн тонн в год. Подписание соглашения прошло в Москве в рамках форума «Россия – Африка».



Горнодобывающий проект предусматривает строительство и эксплуатацию предприятия по добыче бокситов на месторождении Ньинахин в Ашантийском регионе на юго-западе Ганы. Оценка минеральных ресурсов предполагаемого к разработке участка месторождения составляет более 100 млн тонн боксита. Второй очередью проекта предусмотрены строительство и эксплуатация глинозёмного завода мощностью 1,2 млн тонн в год с использованием бокситов с месторождения Ньинахин. Завод будет работать на природном газе.



Проекты будут реализованы через два совместных предприятия – Nyinahini Bauxite и Ghana Alumina Company. РУСАЛ получит мажоритарную долю в каждом из них. В соответствии с законодательством Ганы, ганская сторона получит миноритарную долю, включая неразмываемую долю в 10%. Совместные предприятия получат права на разведку, добычу и переработку бокситов в Гане в рамках развития интегрированной алюминиевой промышленности Ганы.

«Договорённости с GIADEC – важный шаг в реализации стратегии РУСАЛа по укреплению собственной сырьевой базы. Гана обладает одними из крупнейших неосвоенных запасов бокситов в Западной Африке, и мы видим здесь возможность наладить производство полного цикла — от добычи 5 млн тонн руды в год до выпуска 1,2 млн тонн глинозёма. РУСАЛ работает на африканском континенте более двадцати лет, и этот опыт позволит нам эффективно реализовать ганские проекты – от проектирования до вывода предприятий на проектную мощность», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа.

«Соглашение в полной мере отвечает цели GIADEC – созданию в Гане интегрированной алюминиевой промышленности, которая позволит перерабатывать наши бокситы внутри страны. В лице РУСАЛа – компании с глубокой технологической экспертизой и многолетним успешным опытом работы в Африке – мы нашли партнёра, способного решить эти задачи. Проекты в Ньинахине принесут стране инвестиции, тысячи рабочих мест, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры и новые возможности для ганских компаний», – заявил Рейндорф Твумаси Анкра, генеральный директор GIADEC.

Проекты предполагают широкое участие ганской стороны: помимо доли в капитале совместных предприятий, это создание рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации, вовлечение локальных подрядчиков и поставщиков, а также развитие транспортной инфраструктуры в Гане, которое даст импульс местной экономике.