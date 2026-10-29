РУСАЛ и GIADEC договорились о совместной реализации боксито-глинозёмных проектов в Гане

29 окт. 2026, 17:00
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Источник:
РУСАЛ
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Корпорация интегрированного развития алюминиевой отрасли Ганы (Ghana Integrated Aluminium Development Corporation, GIADEC) договорились о добыче в Гане до 5 млн тонн бокситов в год и строительстве глинозёмного завода мощностью 1,2 млн тонн в год. Подписание соглашения прошло в Москве в рамках форума «Россия – Африка».

Горнодобывающий проект предусматривает строительство и эксплуатацию предприятия по добыче бокситов на месторождении Ньинахин в Ашантийском регионе на юго-западе Ганы. Оценка минеральных ресурсов предполагаемого к разработке участка месторождения составляет более 100 млн тонн боксита. Второй очередью проекта предусмотрены строительство и эксплуатация глинозёмного завода мощностью 1,2 млн тонн в год с использованием бокситов с месторождения Ньинахин. Завод будет работать на природном газе.

Проекты будут реализованы через два совместных предприятия – Nyinahini Bauxite и Ghana Alumina Company. РУСАЛ получит мажоритарную долю в каждом из них. В соответствии с законодательством Ганы, ганская сторона получит миноритарную долю, включая неразмываемую долю в 10%. Совместные предприятия получат права на разведку, добычу и переработку бокситов в Гане в рамках развития интегрированной алюминиевой промышленности Ганы.

«Договорённости с GIADEC – важный шаг в реализации стратегии РУСАЛа по укреплению собственной сырьевой базы. Гана обладает одними из крупнейших неосвоенных запасов бокситов в Западной Африке, и мы видим здесь возможность наладить производство полного цикла — от добычи 5 млн тонн руды в год до выпуска 1,2 млн тонн глинозёма. РУСАЛ работает на африканском континенте более двадцати лет, и этот опыт позволит нам эффективно реализовать ганские проекты – от проектирования до вывода предприятий на проектную мощность», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа.

«Соглашение в полной мере отвечает цели GIADEC – созданию в Гане интегрированной алюминиевой промышленности, которая позволит перерабатывать наши бокситы внутри страны. В лице РУСАЛа – компании с глубокой технологической экспертизой и многолетним успешным опытом работы в Африке – мы нашли партнёра, способного решить эти задачи. Проекты в Ньинахине принесут стране инвестиции, тысячи рабочих мест, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры и новые возможности для ганских компаний», – заявил Рейндорф Твумаси Анкра, генеральный директор GIADEC.

Проекты предполагают широкое участие ганской стороны: помимо доли в капитале совместных предприятий, это создание рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации, вовлечение локальных подрядчиков и поставщиков, а также развитие транспортной инфраструктуры в Гане, которое даст импульс местной экономике.

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РУСАЛ
РУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это позволило РУСАЛу одному из первых в мире начать производство «зеленого» металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW. РУСАЛ является членом Ассоциации "Электрокабель"