Сергей Цивилев и Александр Хинштейн обсудили актуальные вопросы функционирования ТЭК региона

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Курской области Александром Хинштейном.

Речь шла о прохождении осенне-зимнего периода 2026-2027 годов и обеспечении безопасности объектов энергетики и ЖКХ.

Было отмечено, что, благодаря поддержке Правительства России и, в частности, Минэнерго, регион получил дополнительные средства для закупки резервных источников питания. Среди прочего было закуплено 362 генератора.

Губернатор сообщил, что на сегодняшний день к теплу подключены все социальные объекты региона, а в 3 577 многоквартирных домах запущено теплоснабжение, что составляет 99,8% от общего числа. Также сформирован необходимый запас топлива, материалов и оборудования. К ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций готовы 130 аварийных бригад.

Отдельное внимание на встрече было уделено необходимости принятия программы повышения надёжности функционирования электросетевого комплекса Курской области за счёт средств федерального бюджета. Стратегический документ был разработан региональной командой совместно со специалистами Минэнерго.