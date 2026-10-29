Системный оператор провел расширенное экспертное обсуждение основных параметров проекта СиПР ЭЭС на 2027–2032 годы

Совещание по Схеме и программе развития электроэнергетических систем прошло в режиме прямого диалога под руководством заместителя министра энергетики РФ Петра Конюшенко и Председателя Правления Системного оператора Федора Опадчего.

В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, включая ФАС России, Правительство Москвы, Минэнерго Московской области, энергокомпаний «Россети», «Русгидро», «ЭЛ5-Энерго», «Сибирская генерирующая компания», «Интер РАО», «Эн+», «Лукойл», «КРЫМТЭЦ», «Татэнерго», «Башкирэнерго», отраслевых ассоциаций «Сообщество потребителей энергии», «НП Совет рынка» и «Совет производителей энергии».

«СиПР ЭЭС – программный документ, который является важнейшей частью двухсоставного процесса планирования перспективного развития. Его шестилетний горизонт соответствует среднему инвестиционному циклу, характерному для тепловой генерации и крупных электросетевых объектов. Документ формирует конкретный перечень оптимальных сетевых решений необходимых для поддержания параметров работы энергосистемы соответствующими установленным технологическим требованиям надежности и подключения потребителей, заключивших договоры техприсоединения, а также, при необходимости, формирует исходные условия для запуска процедур принятия инвестиционных решений в части строительства новой генерации, реализуемых в последующем в рамках механизмов торговли мощностью на оптовом рынке», – заявил директор по развитию ЕЭС - руководитель дирекции Системного оператора Денис Пилениекс.

Проект СиПР на 2027–2032 годы предусматривает ввод в энергосистеме России свыше 22 ГВт новой генерации, решения по которым были ранее приняты в рамках различных механизмов рынка мощности и целевых решений Правительства. Так, запланирован ввод 10,8 ГВт тепловой генерации, 5 ГВт – атомной, 4,8 ГВт – ВИЭ и порядка 1 ГВт гидромощностей, включая ГАЭС. Кроме того, запланированный в СиПР объем вводов включает 350 МВт систем накопления электроэнергии. В то же время из эксплуатации планируется вывести 7,5 ГВт мощностей в связи с исчерпанием ресурса.

«СиПР ЭЭС формирует пакет мероприятий, реализация которых позволит обеспечить «здоровое» функционирование энергосистем в соответствии с установленными нормативами надежности. Данный программный документ не является и никогда не предполагался быть копией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Он отвечает на вопрос, что необходимо реализовать на среднесрочном горизонте для обеспечения соответствия энергосистем нормативному состоянию, а уже на стадии формирования инвестиционных программ, в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов, происходит вынужденная приоритезация предусмотренных СиПР проектов», – сказал Денис Пилениекс.

Участники также обсудили планы развития электроэнергетики на территориях технологически необходимой генерации, включая энергосистему Москвы и Московской области, Дагестана, технологически изолированных территориальных энергосистем Чукотки, Камчатки и Сахалина, подходы к организации электроснабжения высокотехнологичных центров обработки данных, потенциал российского энергомашиностроения в обеспечении потребностей отрасли.

«В настоящее время у нас идет штатный процесс рассмотрения полученных замечанийи предложений исполнительных органов власти субъектов РФ и субъектов электроэнергетики на проект документа. Согласно обычной практике мы проанализируем все поступившие предложения и предоставим ответ с позицией разработчика по каждому из них, после чего доработанный проект СИПР будет представлен на рассмотрение в Минэнерго», – сказал Федор Опадчий.

Доработанный по результатам обсуждения и рассмотрения проект СиПР ЭЭС на 2027–2032 годы в установленные сроки будет направлен на утверждение Минэнерго России.