В Абдулино Оренбургской области продолжается модернизация электрических сетей

29 окт. 2026, 12:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Оренбургкоммунэлектросеть
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Сотрудники филиала АО «Оренбургкоммунэлектросеть» — Абдулинские КЭС ведут реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает электроэнергией автозаправочную станцию и несколько сотен частных домовладений на улицах Крупозаводской и Энергетиков в Абдулино.

В ходе работ энергетики заменили более километра неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП). Это позволит исключить риск коротких замыканий в сложных погодных условиях, снизить технические потери электроэнергии и минимизировать количество технологических нарушений.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и будет завершен до конца 2026 года.

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