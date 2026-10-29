В Абдулино Оренбургской области продолжается модернизация электрических сетей

Сотрудники филиала АО «Оренбургкоммунэлектросеть» — Абдулинские КЭС ведут реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает электроэнергией автозаправочную станцию и несколько сотен частных домовладений на улицах Крупозаводской и Энергетиков в Абдулино.

В ходе работ энергетики заменили более километра неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП). Это позволит исключить риск коротких замыканий в сложных погодных условиях, снизить технические потери электроэнергии и минимизировать количество технологических нарушений.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и будет завершен до конца 2026 года.