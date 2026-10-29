В НПО «Каскад» рассмотрели решения для подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры

На площадке АО «НПО «Каскад» в Чебоксарах состоялось выездное заседание Комитета ОПЖТ, посвящённое развитию электронных компонентов, цифровых систем связи и управления для железнодорожного транспорта. Представители предприятий отрасли обсудили импортозамещение, локализацию производства и повышение надёжности оборудования, сообщает ОПЖТ.

Директор направления ОАО «ВНИИКП» Дмитрий Новиков представил разработки института и комплексный подход к обеспечению качества кабельно-проводниковой продукции для подвижного состава. В докладе «Обеспечение производства и качества кабельно-проводниковой продукции в эпоху санкций» он рассмотрел систему, охватывающую весь цикл — от разработки изделий и подбора материалов до производства и испытательного контроля.

Испытательный центр ВНИИКП располагает областью аккредитации, охватывающей около 600 методов испытаний. В их числе подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, оценка пожарной безопасности, высоковольтные испытания кабелей до 500 кВ, климатические испытания, определение остаточного срока службы и проверка стойкости продукции к специальным воздействующим факторам, включая условия гермозоны атомных электростанций.

Отдельное внимание было уделено технологии радиационного модифицирования. С 2020 года на российских предприятиях освоено серийное производство кабелей и проводов нового поколения для подвижного состава с применением этой технологии. Используемые для обработки ускорители серии ЭЛВ разработаны и изготовлены в России Институтом ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. Радиационное модифицирование позволяет уменьшать толщину изоляции и оболочки, повышать механическую прочность, надёжность и длительно допустимую температуру эксплуатации кабельных изделий.

Уровень технологической независимости производства кабелей для подвижного состава во ВНИИКП оценили как достаточно высокий. Российские предприятия располагают оборудованием для выпуска основных групп кабельных изделий по полному технологическому циклу, средствами контроля качества и квалифицированными специалистами. Импортозамещение проведено для большей части применяемых кабельных материалов.

Одной из ключевых задач остаётся обеспечение стабильности характеристик материалов. Для её решения ВНИИКП проводит аудит предприятий-поставщиков, контролирует параметры продукции и согласовывает изменения технологий и компонентного состава. Институт также формирует «Белый список», в который входят проверенные производители и конкретные марки кабельных материалов.