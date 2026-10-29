Возможности кооперации России и Беларуси в сфере развития электротранспорта обсудили в Минске

28 октября 2026 года в рамках XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске прошла VIII научно-практическая конференция «Электрический транспорт: реальность и перспективы». Ее организаторами выступили Министерство энергетики Беларуси, госкорпорация «Росатом» и государственное производственное объединение «Белэнерго».

Мероприятие собрало широкий состав участников – представителей органов госуправления, крупных промышленных предприятий, экспертов – для обсуждения приоритетных направлений развития электротранспорта, а также предложений и инициатив по дальнейшему продвижению электромобильности. В конференции принял участие министр энергетики Беларуси Денис Мороз, президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, первый заместитель генерального директора по сбыту, бизнес-развитию и энергетической политике АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько и директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова. Модератором выступил заместитель министра энергетики Беларуси Константин Аношенко.

Участники мероприятия комплексно обсудили вопросы формирования экосреды, необходимой для развития электромобильности: как меняются требования к различным видам электротранспорта, в том числе пассажирского, какие решения предлагают производители, как развивается зарядная инфраструктура и в каких сферах страны могут наиболее эффективно развивать производственную кооперацию.

«Электромобильность сегодня уже реальность, данность. Происходит технологический скачок. Все больше людей выбирают электрический транспорт. В Беларуси по дорогам с «зелеными» номерами ездят более 73,5 тыс. электромобилей, а на начало года цифра составляла около 50 тыс. - рост за девять месяцев на 23,5 тыс. электромобилей, почти столько же, как за весь предыдущий год. Согласно комплексной программе развития электротранспорта, к 2030 году планируется увеличить парк электромобилей до 300 тыс., что составит около 10 % от общего числа автомобилей в стране», - сказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

В свою очередь Наталья Никипелова отметила, что хорошие перспективы для реализации совместных проектов в сфере электромобильности с белорусскими партнерами открываются в связи с вводом в эксплуатацию в Московском регионе новой «гигафабрики» «Росатома» по производству литийионных аккумуляторных батарей. Мощности завода позволят производить 18 млн. аккумуляторных ячеек или 50 тыс. батарей для электротранспорта в год, включая электромобили, электробусы, трамваи.

В рамках конференции были озвучены успешные примеры по интеграции российских батарей в белорусскую пассажирскую и спецтехнику. Стороны выразили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам развития зарядной инфраструктуры. По числу зарядных станций Беларусь лидирует на пространстве СНГ (всего их в стране более 3 тысяч). В России также широко проводится работа по комплексному развитию зарядной сети электротранспорта.

«Концерн “Росэнергоатом” является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России и наша ответственность не просто вырабатывать энергию, а обеспечивать ее максимально эффективное использование, тем самым ускоряя развитие низкоуглеродной электроэнергии и снижая углеродный след национальной энергетики. Электромобильность становится логичным звеном этого контура: она замыкает цикл “от генерации до сервиса”. “Росатом” создает замкнутую экосистему: собственное производство оборудования, собственная сеть, собственная цифровая платформа и энергия от АЭС. Такой комплексный подход обеспечивает технологический суверенитет и полную управляемость всей цепочки, минимизируя риски зависимости от внешних поставщиков», — отметил первый заместитель генерального директора по сбыту, бизнес-развитию и энергетической политике АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько.

По итогам конференции развитие электротранспорта обозначено как приоритетное направления двустороннего сотрудничества, озвученные инициативы и предложения будут учтены при выстраивании дальнейшей совместной работы в сфере электромобильности и развития зарядной инфраструктуры.

В рамках деловой программы на площадке форума была подписана программа мероприятий по локализации систем накопления электроэнергии на территории Беларуси.

«Мы убеждены, что системы накопления энергии — это не только перспективная технология для развития современной энергетики, но и важнейшее направление обеспечения технологического суверенитета. Подписанная сегодня дорожная карта с белорусскими партнерами открывает возможности для формирования полноценной производственной кооперации. Наша задача — не просто локализовать сборку готовых решений, а совместно развивать компонентную и сырьевую базу, создавать собственные технологические компетенции. Это позволит заложить основу для долгосрочного развития новой высокотехнологичной отрасли на десятилетия вперед», — отметила директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион «Росатома» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. http://www.tvel.ru

Электромобильность - новое перспективное бизнес-направление «Росатома». Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» - управляющая компания Топливного дивизиона госкорпорации. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, «Росатом» ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды. Предприятия «Росатома» потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из РЗМ, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. На сегодняшний день общее количество станций достигло 293 ЭЗС, расположенных в 16 регионах России. 260 из них принадлежат ООО «РСЗС», еще 30 - АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»).

Бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках Топливного дивизиона. Оно призвано обеспечить производство литийионных системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания; гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации; тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других направлений. Реализуются проекты по строительству современных высокоэффективных производств литийионных ячеек и аккумуляторных батарей.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» (управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом») является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. В эксплуатации находятся 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.