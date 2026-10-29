Александр Новак встретился с Премьер-министром Танзании Мвигулу Ламеком Нчембой

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в рамках третьего саммита «Россия – Африка» встретился с Премьер-министром Объединённой Республики Танзания Мвигулу Ламеком Нчембой.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений, в числе которых топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая и финансово-банковская сферы.

«Танзания прошла большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров экономического развития Восточной Африки, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. С интересом следим за успехами республики. Россия настроена на дальнейшее наращивание политического диалога, парламентских и межведомственных обменов, углубление взаимодействия в геологоразведке и добыче природного урана, энергетике, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, туризме, а также в финансовой и инвестиционной сферах», – подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак отметил, что участие Танзании в третьем саммите «Россия – Африка» является свидетельством высокого уровня российско-танзанийских отношений и общей заинтересованности в их дальнейшем развитии. Данное мероприятие открывает новые возможности для углубления партнёрства России с африканскими государствами, и Объединённая Республика Танзания, как один из ключевых партнёров Российской Федерации на континенте, может сыграть в этом процессе заметную роль.