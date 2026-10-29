«Россети Ленэнерго» приняли на обслуживание порядка 1,5 тысячи километров линий электропередачи за девять месяцев 2026 года
«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц. Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей.
С января по сентябрь 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в собственность «Россети Ленэнерго» оформлено 157 км линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции суммарной мощностью 10,8 МВА. На праве временного владения энергокомпания приняла 1 203 км ЛЭП, а также другие энергообъекты суммарной мощностью 284 МВА.
В рамках реализации функций системообразующей территориальной сетевой организации и для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Россети Ленэнерго» приняли в эксплуатационное обслуживание 126 км бесхозяйных ЛЭП и трансформаторные подстанции общей мощностью 3,3 МВА.
После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечивают его обслуживание, ремонт и при необходимости реконструкцию. Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения.
Подать заявку на консолидацию энергообъектов можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес организации (office@lenenergo.ru). Срок рассмотрения заявки на передачу энергообъектов не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов. С перечнем можно ознакомиться на сайте компании.