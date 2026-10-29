«Россети Северный Кавказ» реконструируют ключевую ЛЭП в Ингушетии для надежного электроснабжения четырех предгорных сел

Энергетики «Россети Северный Кавказ» приступили ко второму этапу комплексной реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 35 кВ в Республике Ингушетия. Энергообъект введен в эксплуатацию в 1962 году и требует масштабного обновления.

Технические мероприятия предусмотрены Программой повышения надежности электросетевого комплекса региона за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансирования по объекту составит 595 млн рублей.

ЛЭП обеспечивает электроэнергией четыре отдаленных предгорных населенных пункта Сунженского района – Галашки, Мужичи, Алкун и Даттых. В этих селах проживают порядка 11,2 тысячи человек и функционируют 18 социально значимых учреждений. В их числе – санаторно-лесная школа, Сунженская центральная районная больница и станция по борьбе с болезнями животных. Даттых к тому же относится к числу особо важных зон контроля энергетиков. На территории селения, история которого началась в 1801 году, находятся более100 старинных архитектурных и археологических объектов X–XVIII веков, среди которых известный каменно-ящичный средневековый Даттыхский могильник.

План комплексной реконструкции ЛЭП учитывает сложный горный рельеф местности и разбит на три последовательные очереди. На первом этапе специалисты построили обходной участок протяженностью 7,5 км: установили 63 металлические опоры и смонтировали 23,5 км провода. Это позволило вынести энергообъект из русла горной реки Асса и полностью исключить риски подтопления опор ЛЭП.

Сейчас работы перешли в активную фазу второго цикла. На отрезке протяженностью 7,4 км предстоит обновить 23 км ветхого провода и заменить 58 опор. К настоящему времени уже смонтированы 23 новые опоры.

Заключительный этап стартует весной 2027 года. На финальном семикилометровом участке рабочие бригады заменят еще 35 дефектных опор и 21,5 км провода. Для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии и атмосферных перенапряжений дополнительно смонтируют порядка 22 км грозозащитного троса.

Результатом реконструкции линии электропередачи станет обеспечение эффективной пропускной способности, снижение затрат на ее дальнейшее обслуживание, повышение безопасности персонала, а также надежности электроснабжения жителей и объектов социального значения четырех предгорных сел Сунженского района.