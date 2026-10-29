«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения северо-западных районов Волгоградской области

Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили мероприятия ремонтной кампании в шести районах на северо-западе Волгоградской области.

Энергетики отремонтировали оборудование 54 подстанций 35-110 кВ и свыше 100 комплектных трансформаторных подстанций. К нормативному состоянию приведены восемь силовых трансформаторов, порядка 300 выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Также выполнена реконструкция 90 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ протяженностью порядка 40 км. Все использованное оборудование - российского производства.

Реализованные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения жителей отдаленных сел и хуторов Клетского, Кумылженского, Иловлинского, Михайловского, Серафимовичского и Фроловского районов региона. Помимо бытовых потребителей, отремонтированные энергообъекты обеспечивают электроэнергией социально значимые учреждения, среди которых школы, детские сады, больницы. От сетевого оборудования получает электричество и ряд крупных сельскохозяйственных и промышленных предприятий, среди которых зерноперерабатывающий комплекс и завод по производству цемента.