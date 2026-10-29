Ростехнадзор подтвердил готовность к эксплуатации новых турбин Северской ТЭЦ «Росатома»

Северский филиал АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») успешно провел комплексные испытания двух новых паровых турбоагрегатов и получил разрешение Сибирского управления Ростехнадзора на их допуск в эксплуатацию. Документ подтверждает, что новое генерирующее оборудование полностью готово к несению нагрузки и соответствует требованиям, действующим в электроэнергетике.

Каждый из турбоагрегатов успешно прошел комплексные испытания: проверена работа оборудования в различных эксплуатационных режимах с определением регулировочных диапазонов, подтверждена готовность станции к поддержанию общесистемных технических параметров для надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплом и электроэнергией.

Новые паровые турбины ПР-30/35 производства Калужского турбинного завода с генераторами Т-35-2У3 («Электротяжмаш-Привод») смонтированы в рамках государственной программы модернизации генерирующих мощностей. Установка передового отечественного оборудования — ключевой этап технического перевооружения Северской ТЭЦ, одного из крупнейших инвестиционных проектов в Томской области.

Суммарная электрическая мощность новых агрегатов составляет 60 МВт. Они заменят две конденсационные турбины, выведенные из эксплуатации после более чем 70 лет службы. По сравнению с предшественниками новые турбоагрегаты более компактны, надежны и экономичны. Они оснащены современными российскими автоматизированными системами управления, регулирования и противоаварийной защиты, что существенно повышает безопасность работы станции.

«Получение разрешения Ростехнадзора — важнейший этап программы модернизации паротурбинной части Северской ТЭЦ. Мы подтвердили полное соответствие нового оборудования требованиям нормативно-технической документации и готовы к началу поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности», — отметил директор Северского филиала РИР Евгений Шоколов.

Комплексный проект технического перевооружения Северской ТЭЦ включает установку двух новых турбин, глубокую модернизацию и реконструкцию котельного оборудования, оптимизацию тепловой схемы и компактизацию производства. В настоящее время введен в работу один новый котлоагрегат, завершена модернизация турбинного оборудования, идут завершающие мероприятия на втором котлоагрегате. В результате модернизации Северск получит современный и надежный источник электроэнергии и тепла с высокими экологическими характеристиками.

Северская ТЭЦ — один из крупнейших энергообъектов Томской области, обеспечивающий теплом и электроэнергией город Северск с населением более 100 тысяч человек и градообразующее предприятие Сибирский химический комбинат (АО «СХК»).

АО «Росатом Инфраструктурные решения» — дивизион госкорпорации «Росатом», работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.