На седьмом энергоблоке Назаровской ГРЭС завершается комплекс масштабных работ

Энергетики завершают большой плановый ремонт седьмого энергоблока, который играет важнейшую роль в жизнеобеспечении города. Он не только вырабатывает электричество, но и обеспечивает теплом и горячей водой дома назаровцев. От его исправной работы напрямую зависит, будет ли в квартирах тепло в морозы и польётся ли горячая вода из крана.

В котельном цехе специалисты привели в порядок котёл №7А: заменили изношенные детали вентилятора, который подаёт воздух для горения, обновили подшипники и лопасти дымососов – устройств, которые отводят дымовые газы. В турбинном цехе отремонтировали турбину и генератор – то самое «сердце» энергоблока, которое превращает энергию пара в электричество и тепло для города. Отдельно стоит рассказать об обновлении на котле №7Б. Здесь установили новую систему обдувки российского производства. Простыми словами – это «уборщик» внутри котла, который очищает его стенки от сажи и нагара. Чем чище котёл, тем эффективнее он работает и тем больше тепла получают жители.

Дмитрий Морозов, генеральный директор Назаровской ГРЭС:

«Плановые ремонты – это основа надёжной работы электростанции. Их задача не ограничивается устранением выявленных дефектов: важно предупредить возможные повреждения, восстановить ресурс оборудования и обеспечить его готовность к длительной работе под нагрузкой. От качества и своевременности этих работ напрямую зависит бесперебойное электроснабжение потребителей, безопасность персонала и эффективность производства. Именно поэтому мы подходим к каждому ремонту системно, уделяя внимание и диагностике, и внедрению современных решений».

Ранее на станции были выполнены капитальные ремонты третьего и пятого энергоблоков. В ноябре специалисты приступят к плановым работам на энергоблоке № 4. В этом году в рамках программы технического обслуживания и восстановления энергетического оборудования специалисты выполнили работы на 10 котлах, 5 турбинах и 3 генераторах, а также заменили 89 тонн поверхностей нагрева. На ремонт, модернизацию и обновление оборудования станции в текущем году направлено около 2,7 млрд рублей. Параллельно с ремонтной кампанией на станции реализуется масштабная экологическая программа. Энергетики внедряют систему автоматического контроля выбросов на дымовой трубе №2, устанавливают газоочистное оборудование и обновляют первую из пяти технологических ниток системы обеспыливания. Модернизация направлена на повышение экологической эффективности предприятия и снижение воздействия на окружающую среду. Экологический проект реализуется в соответствии с утверждённым графиком. Программа модернизации Назаровской ГРЭС рассчитана до 2031 года. СГК направит на её реализацию более 3,3 млрд рублей.

За каждым таким ремонтом и проектом стоит большая работа специалистов Назаровской ГРЭС. Это особый, кропотливый труд: работники станции разбирают огромные агрегаты по винтикам, проверяют каждую деталь, что-то меняют, восстанавливают. И всё это ради одного – чтобы с приходом холодов станция работала как часы, а в домах назаровцев всегда было тепло и уютно.