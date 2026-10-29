Строительство двух технопарков в ИЦ «Сколково» завершится в 2028 году

Создание технопарков на территории инновационного центра «Сколково» и Молжаниновского района включено в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такой статус позволит инвесторам воспользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество.

«На территории ИЦ «Сколково» возведут технопарки «Апсайд Тех Альфа» и «Апсайд Тех Бета». Основными их резидентами станут компании в сфере информационных технологий, электроники и робототехники, фармацевтики и медицинских технологий, научных исследований и биотехнологий. На этих площадках создадут свыше 420 новых рабочих мест. Завершить их строительство планируется в 2028 году», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как уточняется на портале mos.ru, для возведения технопарков в Сколкове город выделил земельные участки общей площадью 1,36 гектара. Общая площадь застройки превысит 55 тысяч квадратных метров, в том числе появятся:

лаборатории универсального назначения;

высокотехнологичные производства;

офисы;

подземный паркинг с местами для электромобилей.

Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 6,8 миллиарда рублей.

Сергей Собянин добавил, что также на севере столицы возводится «Технопарк «Мега-Молжаниново».

«Резидентами станут инновационные компании в сфере легкой, пищевой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Здесь появится свыше 700 рабочих мест. Завершить площадку планируется в 2026 году», – отметил мэр в телеграм-канале.

Объект построят по адресу: Новосходненское шоссе, земельный участок № 5а. На участке площадью 3,37 гектара возведут многофункциональный промышленно-производственный комплекс — два корпуса площадью 37,7 тысячи квадратных метров в формате лайт-индастриал.

Ключевое преимущество технопарка — гибкость планировочных решений. Проект предусматривает обустройство 21 производственного блока. Их можно будет адаптировать под задачи конкретного предприятия — от компактной лаборатории до полноценного производственного цеха.

Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 2,7 миллиарда рублей.

«В Москве уже есть 60 технопарков (в том числе 16 инвестиционных приоритетных проектов столицы). На этих площадках работает больше 2,4 тыс. компаний», – подчеркнул Сергей Собянин.

По информации mos.ru, в действующих технопарках создано свыше 81 тысячи рабочих мест. С 2016 года инвестиции в развитие этих объектов в столице составили около 198 миллиардов рублей. На каждый рубль налоговых льгот приходится примерно 13 рублей частных инвестиций.

Статус технопарка или инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка позволяет получить льготы по земельному налогу и налогу на имущество, снизить ставку арендной платы за землю. Помимо этого, управляющая компания может воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на сумму до 90 процентов расходов на оснащение площадки оборудованием, строительство капитальных объектов, применив пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 13,5 процента в региональной части. Эти льготы позволяют технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25 процентов.

Также для резидентов технопарков предусмотрена широкая линейка грантовой помощи: от поддержки патентования до пилотирования и внедрения. Управляющие компании могут получить субсидии на возмещение процентов по кредитам на модернизацию и развитие имущественного комплекса технопарка.