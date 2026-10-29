В Волгограде появится технопарк с бионическими фасадами, бассейном и квантовым центром

Многофункциональное здание технопарка в пойме реки Царицы планируют построить в Волгограде. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Общая площадь здания составит более 36 тысяч кв. м. Это будет комплекс из трех корпусов переменной этажности, в котором будет 5-2-1 этажей в разных осях. Одновременно он сможет принимать более 3 тысяч посетителей и сотрудников. Здание сложной бионической формы с радиальными стенами спроектировано по принципам органической архитектуры: плавные криволинейные линии напоминают природные объекты, а в отделке использованы архитектурный бетон, стекло и натуральный камень.

«Объемно-планировочное решение включает в себя атриум. Это часть здания в виде многосветного пространства с верхним освещением. Технопарк представляет собой научно-производственный территориальный комплекс, поделенный на модули. Они будут сдаваться в аренду, а их помещения можно будет адаптировать под требования конкретных инновационных предприятий. Такая организация обеспечивает территориальную интеграцию научных, образовательных и производственных структур – от исследовательской лаборатории до запуска разработки в производство», – рассказал главный эксперт проекта Андрей Крыль.

В технопарке представлены шесть технологических направлений: IT-разработка, образовательные технологии, инновации для промышленности, пищевые технологии, технологии в спорте и сервис фудворкинга, объединяющий работу в ресторане и коворкинге. Сердце комплекса – квантовый центр на девять участков под лаборатории резидентов. В его состав войдет центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием «Промтех».

«Здание запроектировано как единая многоуровневая экосистема. На первых уровнях разместятся фудкорты на 265 посадочных мест и коворкинги, выше – выставочный и читальный залы, спортивный блок, а на верхних уровнях – конференц-зал на 287 человек с двусветным пространством. Венчает комплекс эксплуатируемая кровля площадью почти 3 тысячи кв. м с летним лекторием на 114 мест и коворкинг-зоной для рабочих встреч на свежем воздухе», – сообщил эксперт.

Спортивный блок развит по всем уровням корпуса и включает зал бокса, баскетбольный зал высотой до 11 метров и другие залы. Также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного бассейна на 4 дорожки длиной 25 метров с зоной СПА и банями. Остекление бассейна выполнено из стекла с низкоэмиссионным энергосберегающим покрытием, которое предотвращает образование конденсата и наледи в условиях высокой влажности, а обходные дорожки оборудованы обогревом в конструкции фальш-пола.

«В комплексе предусмотрена социальная инфраструктура: детская комната на 20 человек с игровой зоной. Особо отмечу, что запланированы также помещения для временной изоляции заболевшего ребенка и медицинский пункт. Особое внимание в проекте уделяется созданию комфортных условия для маломобильных групп населения, созданию безбарьерной среды. К примеру, с главного входа каждого корпуса предусмотрены входы с уровня земли», – добавил Андрей Крыль.

В состав объекта также войдут скрытая одноэтажная парковка с четырьмя подземными уровнями парковка, котельная, две трансформаторные подстанции, ливневые очистные сооружения, насосные станции и пешеходный мост.

Заказчик – ООО «ТЕХНОПАРК СТАЛИНГРАД»

Генеральная проектная организация – ООО «ЭКОГАРАНТ-ИНЖИНИРИНГ»