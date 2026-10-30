Безбалластный путь для ВСМ прошёл первый этап испытаний на полигоне Саблино — Тосно

На испытательном полигоне Саблино — Тосно в Ленинградской области завершён первый этап комплексной проверки безбалластного железнодорожного пути для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об итогах испытаний сообщили РЖД и Группа компаний «Нацпроектстрой».

Для оценки воздействия подвижного состава на инфраструктуру использовался поезд «Сапсан», несколько вагонов которого переоборудовали в мобильную лабораторию. Состав выполнил 210 испытательных поездок: 130 по прямому направлению со скоростью до 230 км/ч и ещё 80 по боковому маршруту со скоростью до 140 км/ч.

Состояние пути и земляного полотна контролировали около 1,5 тыс. датчиков. Установленные в поезде измерительные комплексы фиксировали параметры движения, включая плавность хода и воздействие подвижного состава на элементы инфраструктуры. По итогам испытаний специалисты собрали более 35 Тбайт данных, которые будут использованы для дальнейшей оценки конструктивных решений.

Полигон протяжённостью около 1,5 км включает 207 плит безбалластного пути, более 4,1 тыс. узлов рельсовых скреплений, два стрелочных перевода, уравнительный стык и участки переходной жёсткости. Основным элементом конструкции стала разработанная «Нацпроектстроем» рельсовая плита НГП 4.0, рассчитанная на высокие динамические нагрузки и эксплуатацию при температуре от −50 до +50 °C.

«В ходе тестовых испытаний конструкция плиты показала себя с хорошей стороны, никаких деформаций на плитах не обнаружено», — отметил заместитель генерального директора «НПС Скоростные технологии» Иван Уланов.

Следующий этап испытаний планируется провести на участке Москва — Тверь будущей ВСМ. На нём новый высокоскоростной подвижной состав предполагается разогнать до проектной скорости 360–400 км/ч.