До конца 2028 года в Воронежской области построят современную четырехполосную дорогу в обход Борисоглебска

Силами подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Харьков продолжается масштабное строительство обхода Борисоглебска в составе федеральной трассы Р-22 «Каспий», подъезд к Саратову. Работы на объекте ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время техническая готовность объекта к вводу в эксплуатацию составляет 21 %. На строительной площадке задействовано 126 единиц техники и 326 специалистов.

На разных отрезках идут работы по переустройству коммуникаций и устройству земляного полотна. Уже разработано порядка 35 тыс. куб. м выемки и отсыпано более 707 тыс. куб. м насыпи, завершено строительство 16 водопропускных труб из 21.

Вместе с тем продолжаются работы по инъекционному закреплению цементом грунтов основания дорожной одежды. На отдельных участках строительства началась укладка нижнего подстилающего слоя основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси с последующим уплотнением виброкатком.

Новый 15-километровый участок дороги с четырьмя полосами движения будет отвечать всем требованиям безопасности и комфорта: ширина проезжей части составит 14 м, транспортные потоки будут разделены осевым барьерным ограждением, также планируется устройство двух автобусных остановок и двух площадок отдыха.

Отметим, что помимо строительства самой автомобильной дороги, предусмотрено возведение четырех разноуровневых транспортных развязок с путепроводами. Две развязки будут построены в начале и конце дороги, две другие – обеспечат удобный выезд на федеральную трассу Р-22 «Каспий» и региональную дорогу Борисоглебск – Богана – Махровка. Над рекой Вороной возведут тридцатипролетный мост, протяженностью 1 км. Сейчас на этом объекте выполнено в полном объеме устройство буронабивных свай (480 шт.), ведутся работы по устройству двенадцати опор (всего подлежат к возведению 31).

В свою очередь, на двух путепроводах, расположенных в начале и конце участка строительства, полностью устроили по 4 опоры, смонтировали по 18 балок пролетных строений. На другом путепроводе через автомобильную дорогу Р-22 «Каспий» возвели 5 опор, смонтировали 48 балок из 64.

Отдельное внимание уделено экологии. Так, чтобы исключить возможность попадания загрязняющих веществ с проезжей части в границах водоохранной зоны запланировано устройство 11 локальных водоочистных сооружений, а в рамках компенсационного озеленения посадят более 277 тыс. саженцев березы, ясеня, клена, вяза, акации, тополя, дуба и сосны.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

*** Обход Борисоглебска повысит транспортную доступность и связанность районов внутри субъекта страны, укрепит торгово-экономические связи с соседними регионами, а также поспособствует развитию внутреннего туризма.

Городские улицы Борисоглебска, где проживает порядка 58 тыс. человек, будут освобождены от транзитного транспорта, а это более 12 тыс. автомобилей в сутки, что положительным образом скажется и на экологической ситуации.

Комплекс проведенных работ позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность важной транспортной артерии – подъездной автодороги Р-22 «Каспий» к Саратову – крупному экономическому, культурному и образовательному центру Поволжья.