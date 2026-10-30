Энергетики выполнили ремонт ЛЭП для надежного электроснабжения Ханты-Мансийска

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт трех высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъекты участвуют в электроснабжении 50 тысяч жителей окружной столицы и населенных пунктов Кирпичный, Луговской, Троица и Белогорье. Стоимость технических мероприятий составила 2,8 млн рублей.

В ходе работ на линиях электропередачи специалисты установили свыше 300 стеклянных изоляторов, отличающихся механической прочностью, а также устойчивостью к перепадам температур, влаге и ультрафиолету. Для сохранения орнитофауны и снижения риска технологических нарушений, связанных с жизнедеятельностью пернатых, энергетики смонтировали 144 птицезащитных устройства. Новым оборудованием оснащены опоры ЛЭП в пойменной местности, которая является естественной кормовой базой для многих видов птиц. Кроме того, на двух энергообъектах специалисты компании выполнили техническое обслуживание систем заградительных огней, необходимых для безопасного движения воздушного транспорта в темное время суток.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ХМАО-Югры к предстоящему периоду максимальных нагрузок. При проведении профилактических работ используются комплектующие отечественного производства, адаптированные для эксплуатации в суровых климатических условиях Севера. Реализованный комплекс мероприятий позволил повысить надежность электроснабжения пяти населенных пунктов и порядка 140 социально значимых объектов.