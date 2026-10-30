Энергетики выявили 372 тысячи случаев самовольного размещения ВОЛС в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года энергетики выявили 372 тысячи случаев самовольного размещения волоконно‑оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Москве и Московской области. Для оператора — это риск получить счет за все время бездоговорного пользования и столкнуться с принудительным демонтажем. Договор с электросетевой компанией снимает эти риски: обеспечивает прозрачный тариф, законное место на опоре и защиту инвестиций.

Наличие договора — требование ст. 6 Закона «О связи». При его заключении гарантии оператору дают Правила недискриминационного доступа (Постановление № 2106), а именно: обязательство электросетевой компании предоставить доступ к инфраструктуре при технической возможности, равные условия и экономически обоснованные тарифы.

Заключить договор просто. Сначала оператор направляет в энергокомпанию заявку на размещение сети и выдачу технических условий (ТУ). Та, в свою очередь, рассчитывает резерв прочности опор и выдает ТУ или мотивированный отказ. На базе ТУ оператор разрабатывает рабочий проект и проект производства работ, передает их на проверку в энергокомпанию. После согласования — получает официальный допуск бригад к работам на ЛЭП. После завершения монтажа запрашивает две справки: о балансовой принадлежности инфраструктуры и о выполнении работ согласно ТУ. Завершается процесс подписанием договора временного размещения сети связи и доступа к энергообъектам.

Если кабель уже размещен без документов, сетевая компания выявит подвес и предложит заключить договор. При отказе — взыскивает в суде плату за бездоговорное пользование за весь прошлый период и добивается демонтажа линий.