Московские энергетики увеличили мощность для более 110 садовых участков в Коммунарке

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили дополнительной мощностью садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Березки» в поселке Коммунарка поселения Сосенское ТиНАО.

Энергетики филиала «Россети Московский регион» — «Новая Москва» выдали 400 киловатт дополнительной мощности для электроснабжения 112 садовых участков. В совокупности с ранее выделенными 169,9 киловатта общая доступная мощность для товарищества теперь составляет 569,9 киловатта.

На первом этапе работ специалисты модернизировали трансформаторную подстанцию. Вместо старой комплектной трансформаторной подстанции установили новую подстанцию проходного типа с автоматическими выключателями и трансформатором с большей мощностью. На втором этапе проложили новую кабельную линию электропередачи напряжением десять киловольт по новой трассе до подстанции. Часть работ выполнили методом горизонтально направленного бурения для исключения масштабных разрытий.

Проведенные работы повысили надежность и качество электроснабжения домовладений. Садоводы получили стабильное напряжение в периоды максимальных нагрузок, что минимизирует риски технологических нарушений и создает комфортные условия для использования бытовых приборов. Созданный запас мощности позволит подключать новых потребителей на территории товарищества.