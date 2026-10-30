Начал работу официальный сайт Российской промышленной зоны в Египте

14 минут назад
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Источник:
Минпромторг России
Авторы и источники / Правообладателям

Минпромторг России и Фонд «Кристалл роста» запустили официальный сайт Российской промышленной зоны в Египте. На нём российские предприятия могут изучить условия размещения производства и подать заявку на предварительную оценку инвестиционного проекта.

Российская промышленная зона создаётся на участке площадью около 50 га в районе порта Айн-Сохна, входящего в Экономическую зону Суэцкого канала. Приоритетными направлениями станут машиностроение, металлообработка, химическая промышленность, выпуск строительных материалов, электротехнического и энергетического оборудования. Резидентам предложат подготовленные участки для строительства предприятий или аренду готовых производственных объектов. При соблюдении установленных требований компаниям будут доступны налоговые и таможенные преференции, а также выход на рынки более 70 стран.

Сайт работает на русском, английском, китайском и арабском языках. Предварительная оценка заявки не предполагает обязательств по инвестированию.

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