Режкабель делится результатами профориентационной деятельности

4 часа назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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Осень — время учёбы, новых знаний и открытий, а для Режкабеля это ещё и активный период профориентационной работы и подготовки будущих специалистов.

В сентябре и октябре 2026 года завод организовал производственные экскурсии и профориентационные встречи для школьников Режевского городского округа. Ребята познакомились с кабельным производством, узнали о востребованных технических специальностях и возможностях поступления в Режевской политехникум.

Такое взаимодействие помогает молодёжи осознанно выбрать профессию и закладывает основу для развития кадрового потенциала кабельной отрасли. Режевской кабельный завод инвестирует не только в технологии и производство, но и в тех, кому предстоит развивать отрасль завтра.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые