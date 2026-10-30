Режкабель делится результатами профориентационной деятельности

Осень — время учёбы, новых знаний и открытий, а для Режкабеля это ещё и активный период профориентационной работы и подготовки будущих специалистов.

В сентябре и октябре 2026 года завод организовал производственные экскурсии и профориентационные встречи для школьников Режевского городского округа. Ребята познакомились с кабельным производством, узнали о востребованных технических специальностях и возможностях поступления в Режевской политехникум.

Такое взаимодействие помогает молодёжи осознанно выбрать профессию и закладывает основу для развития кадрового потенциала кабельной отрасли. Режевской кабельный завод инвестирует не только в технологии и производство, но и в тех, кому предстоит развивать отрасль завтра.