Роман Маршавин: энергетические решения для Африки должны отвечать национальным приоритетам каждой страны

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Роман Маршавин выступил на круглом столе «Энергетический диалог Россия — Африка», организованном ПАО «Газпром».

Замминистра подчеркнул, что энергетическое сотрудничество с Африкой, является для России одним из наиболее перспективных направлений долгосрочного партнёрства. Африканские страны обладают огромными природными ресурсами, растущими рынками и значительным человеческим потенциалом, а Россия — технологиями, промышленной базой и опытом создания крупных энергосистем в самых разных климатических условиях. «Объединив эти преимущества, мы можем добиться результата, востребованного на десятилетия вперед», — подчеркнул он.

При этом российский подход строится на уважении к самостоятельности африканских государств.

«Наша принципиальная позиция проста: не предлагать единую модель развития и не ограничиваться поставкой отдельных видов оборудования. Энергетические решения должны отвечать национальным приоритетам каждой страны, создавать рабочие места, формировать собственные компетенции и укреплять энергетический суверенитет», - пояснил Роман Маршавин.

Этот принцип распространяется и на нефтегазовую сферу, где важен не только объем добычи, но и то, как сырье работает на экономику самой страны. Газ способен обеспечивать электроэнергией новые предприятия, служить топливом для транспорта, поддерживать переработку и городское хозяйство. В результате формируется внутренний рынок, растет занятость и возникает стабильный спрос на энергию. Для этого нужно выстроить всю цепочку - от оценки ресурсной базы и освоения месторождений до доставки топлива конечным потребителям.

Как отметил представитель Минэнерго, Россия накопила обширную практику формирования газовых рынков и инфраструктуры и готова поделиться с африканскими партнерами комплексными наработками полного цикла - от поставок энергоресурсов до обеспечения экологической и промышленной безопасности объектов. Замминистра отметил, что «Газпром» и другие российские компании владеют всеми необходимыми для этого компетенциями.

Важная роль в развитии газового сотрудничества отводится Форуму стран — экспортёров газа. Это площадка для обсуждения масштабных инвестиций, надёжных поставок и справедливого учёта интересов производителей и потребителей. Россия продвигает инициативу по созданию Газового банка, о которой Президент Российской Федерации Владимир Путин и другие лидеры говорили ещё при учреждении ФСЭГ. Такой институт стал бы инструментом долгосрочного финансирования инфраструктуры в Африке и на других континентах. Поддержку получает и развёртывание Института газовых исследований ФСЭГ, который способствует технологическому обмену между странами-участницами.