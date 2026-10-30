Сергей Цивилев и Министр нефти Южного Судана обсудили перспективы совместных проектов в ТЭК

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с Министром нефти Республики Южный Судан Авовом Даниэлем Чуангом. В ней приняли участие представители российских и южносуданских компаний.

Стороны обсудили работу на полях Саммита «Россия — Африка». Авов Чуанг также отметил представительный состав делегации Республики. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике.

По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики.