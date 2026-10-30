Сергей Цивилев провел встречу с Министром профессионального и технического образования Нигера

Министр энергетики Российской Федерации, сопредседатель Межправительственной российско-нигерской комиссии Сергей Цивилев провел встречу с Министром профессионального и технического образования Республики Нигер Фармо Мумуни.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на первом заседании Межправительственной комиссии, которое прошло 2 октября в Ниамее. Фармо Мумуни подчеркнул, что Россия является ключевым партнером Нигера, и подтвердила настрой на развитие союзнических отношений. Были также отмечены давние связи России и африканских государств в различных отраслях.

Отдельно обсуждалось создание многофункциональной школы в Нигере — эта договоренность была достигнута в рамках МПК. В настоящее время ведется выбор площадки. Ожидается, что строительство займет около года. Сергей Цивилев проинформировал Министра профессионального и технического образования о создании Делового совета по сотрудничеству Российской Федерации со странами Сахеля, Того и ЦАР.

Отдельное внимание было уделено подготовке бизнес-миссии, которая в ближайшее время будет направлена в Нигер.

Кроме того, речь шла о подготовке специалистов, в том числе в рамках соглашения с Госкорпорацией «Росатом» о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Как сообщил представитель «Росатома», в настоящее время готовятся три меморандума о взаимодействии. По итогам переговоров составлен план работы в рамках МПК на ближайшую перспективу.