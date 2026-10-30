ТЕХНОНИКОЛЬ создаст новое производство каменной ваты ОЭЗ «Новгородская»

Экспертный совет особой экономической зоны «Новгородская» поддержал заявку ООО «Завод ТЕХНО Северо-Запад», дочернего предприятия корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, на получение статуса резидента. Компания планирует построить завод по производству материалов из каменной ваты, сообщают «Новгородские ведомости».

Объём инвестиций в проект составит около 5 млрд рублей. Запуск производства намечен на четвёртый квартал 2029 года. На предприятии создадут 177 рабочих мест, приоритет при трудоустройстве планируется отдавать жителям региона. Завод будет выпускать минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы на основе каменной ваты для жилищного и промышленного строительства, социальных объектов, кровель, фасадов, полов, перекрытий и внутренних перегородок. Производственную площадку предполагается разместить на территории ОЭЗ «Новгородская» на участке площадью 28 га.

Соглашение о реализации проекта губернатор Новгородской области Александр Дронов и управляющий партнёр ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников подписали на ПМЭФ-2026. По информации компании, основные поставки продукции планируется направлять на строительные объекты Северо-Западного федерального округа, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также рассматриваются поставки в Московскую область и Беларусь.

После оформления необходимых документов «Завод ТЕХНО Северо-Запад» станет 17-м резидентом ОЭЗ «Новгородская». Действующие резиденты экономической зоны инвестировали в проекты 7,8 млрд рублей и создали более 1,2 тыс. рабочих мест.