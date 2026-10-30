Тепловые системы на Совете главных энергетиков

Технический директор компании «Тепловые системы» Александр Задеев выступил на Совете главных энергетиков с докладом «Оперативные поставки оборудования для восстановления работоспособности систем электрообогрева на НПЗ».

Александр представил подход TSHeat к решению аварийных ситуаций: мы расширили площадь складов с 800 до 1500 м² и увеличили неснижаемый запас греющего кабеля и аксессуаров «горячей части». Это позволяет оперативнее обеспечивать заказчиков необходимым оборудованием.

Также TSHeat предлагает комплексное сопровождение — от технического обследования и проектирования до поставки оборудования, монтажа и пусконаладки.