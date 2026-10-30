Тепловые системы на Совете главных энергетиков

5 часов назад
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Источник:
Тепловые системы
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Технический директор компании «Тепловые системы» Александр Задеев выступил на Совете главных энергетиков с докладом «Оперативные поставки оборудования для восстановления работоспособности систем электрообогрева на НПЗ».

Александр представил подход TSHeat к решению аварийных ситуаций: мы расширили площадь складов с 800 до 1500 м² и увеличили неснижаемый запас греющего кабеля и аксессуаров «горячей части». Это позволяет оперативнее обеспечивать заказчиков необходимым оборудованием.

Также TSHeat предлагает комплексное сопровождение — от технического обследования и проектирования до поставки оборудования, монтажа и пусконаладки.

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ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
Группа компаний «Тепловые системы» - лидирующая Российская компания в области кабельных систем электрообогрева и отопления - работает на российском рынке с 2007 года. Основная специализация компании – предоставление комплексных инжиниринговых услуг, включающих в себя проектирование, производство, поставку, монтаж, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание в области промышленного и бытового электрического обогрева.