В Японии разработали алмазные волоки для производства проводников сложного профиля

Японская компания A.L.M.T., входящая в группу Sumitomo Electric, разработала алмазные волоки для изготовления проволоки с некруглым поперечным сечением. Новая технология позволяет повысить точность волочения проводников, применяемых в обмотках электродвигателей и электронных компонентах. Результаты разработки представлены в октябрьском выпуске научно-технического журнала Sumitomo Electric Technical Review № 103.

Использование профилированных проводников позволяет увеличить коэффициент заполнения обмоток, что способствует уменьшению габаритов и массы электрических машин. Однако их изготовление предъявляет повышенные требования к точности геометрии волочильного инструмента и качеству его рабочей поверхности.

Для применения в автомобильной промышленности специалисты A.L.M.T. разработали алмазные волоки с точностью размеров отверстия ±1 мкм и шероховатостью рабочей поверхности Ra 10 нм. Кроме того, компания освоила серийное производство миниатюрных профилированных волок с размерами отверстий от 30 до 100 мкм, предназначенных для изготовления проволоки, используемой в электронных компонентах.

При разработке инструмента применяется компьютерное инженерное моделирование (CAE) в сочетан

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