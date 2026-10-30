«Россети Северный Кавказ» пресекли крупное майнинг-хищение электроэнергии в Кабардино-Балкарии

Специалисты Департамента безопасности и противодействия коррупции «Россети Северный Кавказ» и филиала «Каббалкэнерго» пресекли в селении Каменка Чегемского района республики очередной факт майнинг-хищения электроэнергии. Объем похищенного энергоресурса превысил 530 тысяч киловатт-часов. Ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, оценен более чем в 4,7 млн рублей.

В ходе рейдовых мероприятий энергетики обнаружили в подвальном помещении двухэтажного магазина 20 аппаратов для добычи криптовалюты, размещенных в шести шумоизолированных боксах.

Энергетики составили акт о безучетном потреблении. Все материалы переданы в Отдел МВД России по Чегемскому району. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет (с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового) либо лишение свободы на тот же срок с штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

«Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов. Деятельность нелегальных майнеров приводит к превышению максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Это повышает риски технологических нарушений и пожаров на энергообъектах, а также создает прямую угрозу для здоровья и жизни окружающих.

Напомним, Правительство России ввело запрет на майнинг в ряде регионов страны, в том числе в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.