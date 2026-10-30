«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроэнергией новые туристические объекты во Владимирской области

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Центр и Приволжье
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Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» подключили к электрическим сетям новые объекты туризма в нескольких муниципальных округах региона.

Для электроснабжения базы отдыха на берегу Оликовского озера энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию, построили с применением надежного и долговечного самонесущего изолированного провода участки воздушной линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ, установили линейный разъединитель 10 кВ и интеллектуальный прибор учета электроэнергии. Туристическому объекту предоставлено 150 кВт мощности. Для электроснабжения современного отеля на федеральной трассе М-7 «Волга» энергетики проложили 0,4 км кабельной линии электропередачи 0,4 кВ и обеспечили объекту 100 кВт мощности.

Новому этнокультурному комплексу с глэмпинг-парком на Коняевском водохранилище  энергетики обеспечили 25 кВт мощности.
Развитие электросетевой инфраструктуры создает комфортные условия для гостей региона и способствует росту туристического потенциала Владимирской области.  

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