«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение реконструированного участка набережной Ижевского пруда

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» выполнили технологическое присоединение обновленного участка набережной имени Зодчего Дудина в городе Ижевске. Максимальная мощность присоединяемых объектов составила почти 410 кВт.

В ходе работ энергетики проложили более 3,5 км кабельных линий электропередачи 6 кВ от двух центров питания, установили блочную двухтрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА. Внешний вид трансформаторной подстанции выполнен в едином стиле с набережной: с использованием элементов национального удмуртского орнамента.

На реконструированном участке набережной обустроены арт-объекты, большая детская игровая зона, фудкорт, павильоны проката инвентаря, площадка для кафе, две постоянные сцены, а также система освещения.